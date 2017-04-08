تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام السوري قريباَ, في إطار الرد على الهجوم الذي استهدف خان شيخون بريف ادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء (رويترز) ان وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين أبلغ الصحفيين ان العقوبات مهمة للغاية وسنستخدمها لتحقيق أقصى تأثير, ونتوقع ان يكون لها تأثير مهم على منع الناس مع الدخول في تعاملات تجارية مع النظام".

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وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت, امام جلسة مجلس الامن امس الجمعة, ان "جرائم" النظام السوري لن تمر من دون "عقاب" وعليه أن "لايستخدم الكيميائي".

ونفذ الجيش الأمريكي, بأوامر من الرئيس ترامب, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري ردا على الهجوم الأخير الذي يرجح أنه كيماوي في خان شيخون..

كما اقر مجلس النواب الأمريكي قانوناً يفوّض إدارة دونالد ترامب إرسال صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف من طراز "مانباد" للمعارضة السورية، بعد ساعات من الضربات الصاروخية على سوريا.

يشار الى ان هجوم ان شيخون لقي إدانات واسعة, حيث صعدت الدول الغربية من لهجتها عقب الهجوم, محملة النظام السوري المسؤولية, الامر الذي نفاه الاخير, حيث قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد في هذا الهجوم, لكن التصويت على مشروع القرار تم تأجيله, في ظل خلافات بين روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عقوبات على الجيش النظامي و18 مسؤولاً حكومياً في سوريا، على خلفية نتائج تحقيق أممي بشأن استخدام النظام غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.

وكثفت واشنطن في الأعوام الأخيرة، العقوبات بحق النظام السوري, حيث وسعت مؤخرا نطاق عقوباتها على مسؤولين سوريين مرتبطين بالحكومة السورية, من بينهم عدد من الوزراء السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام .