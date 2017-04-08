أصدرت مديرية التجنيد العامة تعميماً بإيقاف تأجيل كافة طلاب التأهيل التربوي من غير حملة الإجازة التخصصية التربوية، إضافة إلى إلغاء تأجيل كافة المكلفين المؤجلين سابقاً من حملة الشهادات غير التخصصية.

وأوضح العقيد عماد الياس رئيس دائرة التجنيد الوسيطة, في تصريح عبر الهاتف, ان كل ما أشيع بان القرار هدفه الغاء التاجيل الدراسي وتأجيل الماجستير والذهاب باتجاه النفير العام "غير صحيح", مؤكدا القرار صدر بإلغاء "قسم من التأجيل, وينطبق على شريحة معينة فقط".

وأضاف ان “بعض الطلاب يسجلون في دبلوم الجامعة الافتراضية من اجل التهرب من الخدمة الإلزامية , دون قصد التعليم ومتابعة تحصيله العلمي"، متسائلا هل من المعقول, على سبيل المثال, أن يكون طبيب أسنان يوما ما مدرس لغة عربية وهو موضوع غير منطقي، هل من المعقول ان يفكر طبيب أسنان بالحصول على دكتوراه بمجال التربية ؟؟.

واعتبر أنه "من غير المنطقي أن يتقدم خريج جامعي باختصاص الطب أو أي تخصص آخر لا يمت بصلة لمجال التدريس والعمل بالسلك التعليمي".

ورحب العقيد "باستمرار دراسة الطلاب بكل المراحل التعليمية التي تحقق خيرا لهم و للوطن، مبينا ان "سن التأجيل مفتوح لسن ال 34 سنة لكل الاختصاصات لحملة الدكتوراه والماجستير ”.

وسمح القرار, بحسب العقيد, لاي طالب يرغب في التقدم للدبلوم بشرط أن يثبت نية صادقة, مبينا "اذا كان مستوى الدبلوم عالي يحق للطالب التقدم للماجستير ومتابعة تحصيله العلمي ونحن نمنحه فرصه ل21/11 ليتقدم بوثائق هو طالب مسجل بالماجستير ".

ويحق, بحسب العقيد, التأجيل لدبلوم التأهيل التربوي للاختصاصات التي تمارس مهنة التدريس, مشيرا إلى ان “الطلاب الذي يحق لهم تأجيل بموجب دبلوم التأهيل التربوي هم طلاب كلية الأداب في جميع فروعها وكليات العلوم بجميع اختصاصاتها الكيمياء الفيزياء”.

وأوضح العقيد "بالنسبة لخريجي الجامعات التخصصية كخريج اللغة العريية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة بالمجال التعليمي والتدريسي والمسجلين في دبلوم التأهيل التربوي والمتقدمين للتأجيل أو مؤجلين سابقاً، فيبقى وضعهم على ما هو عليه ويؤَجلون دراسياً ويمنحون عامين كاملين".

ونفى أي إشاعات تتحدث عن التأجيل الإداري بعد الرسوب في السنة الدراسية لمدة سنتين او أي نفير عام.

وأوضح العقيد انه يحق للطالب المؤجل دراسيا ان يلغي تأجيله في حال رغبته مغادرة القطر قبل المدة المعلن عنها 21- تشرين الثاني.

وطلبت القيادة العامة للجيش، في التعميم الصادر بتاريخ 26 آذار، من مديريات التجنيد العامة إلغاء تأجيل كافة طلاب دبلوم التأهيل التربوي من غير حملة الإجازة التخصصية التربوية.

ومنع التعميم تأجيل كافة طلاب التأهيل التربوي، باستثناء الطلاب الحاصلين على إجازة (شهادة) ذات تخصص تربوي (علم نفس- معلم صف- تربية وغيرها).

كما ألغى التعميم تأجيل كافة المكلفين المؤجلين سابقًا من حملة الشهادات غير التخصصية، واعتبارهم جاهزين للسوق في 21 تشرين الثاني 2017.

ويمكن لهؤلاء التقدم للامتحانات التكميلية خلال الصيف، لكنهم لن يتمكنوا من الحصول على موافقات سفر.

وطلب القرار أن يساق حاملو الشهادات الجامعية بنظام أربع سنوات والحاصلين على شهادة دبلوم، كـ “صف ضباط مجندين”، إذا كان الدبلوم لا يتناسب مع الإجازة الجامعية الأساسية.

كما أكد على شطب الشهادات الحاصل عليها الطالب في دبلوم التأهيل، إذ كان يحمل شهادة جامعية غير تخصصية تربوية، ويتم سوقه على أساس آخر إجازة شهادة جامعية حصل عليها.

وأتاح هذا القرار, عقب صدوره, جدل واسع عبر مواقع التواصل, حيث اعتبر البعض ان القرار بمثابة اعلان نفير عام غير مباشر , فيما اعتبر اخرون ان القرار يمهد لصدور قرارات مستقبلية يمكن ان تؤثر على الماجستير , فيما تداول طلاب معلومات تفيد بإلغاء التاجيل الدراسي بشكل كامل.

وكان طلاب الجامعات السورية الراغبون بعدم تأدية الخدمة العسكرية، يعتمدون على التسجيل في دبلوم التأهيل التربوي، للحصول على مصدقة تأجيل للخدمة، قد تمتد لسنتين.

ويعد الالتحاق بدبلوم التأهيل التربوي خيارا مفضلا لدى كثير من طلاب الجامعات, لاسيما الراغبين منهم بعدم تأدية الخدمة العسكرية, حيث يعتمدون على التسجيل في دبلوم التأهيل التربوي، للحصول على مصدقة تأجيل للخدمة، قد تمتد لسنتين.