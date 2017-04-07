أعلنت الشرطة السويدية, يوم الجمعة, أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 8 آخرون بعد دهس شاحنة للمارة في شارع رئيسي للتسوق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ونقلت وكالات أنباء عن الشرطة السويدية ,قولها أن الحادث وقع في منطقة دروتنينغاتان، وهو الشارع الرئيسي للتسوق في ستوكهولم، إذ دهست الشاحنة عددا من المارة.

وأضافت الشرطة أنها لم تلق القبض على أي مشتبه بهم فيما يتصل بالحادث , لافتةً إلى أنه "بالنظر إلى ما حدث في مناطق أخرى في أوروبا فإننا لا يمكننا حاليا أن نستبعد أن هذه جريمة إرهابية."

بدوره, قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن أن "كافة المؤشرات تدل على الطابع الإرهابي للحادث في وسط ستوكهولم".

وأعلنت السلطات السويدية عن إيقاف حركة مترو الأنفاق، فيما دعا جهاز الأمن السويدي المواطنين إلى الابتعاد عن وسط المدينة.

وفي هذا السياق, أعلنت شركة "Spendrups " للشحن أن الشاحنة التي استخدمت لتنفيذ الهجوم تابعة لها، لكنها سُرقت في وقت سابق من اليوم في إحدى مناطق ستوكهولم، عندما كان السائق مشغولا بتفريغ الشحنة.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أنه تم إغلاق كل محطات المترو في العاصمة السويدية, مضيفةً أن الشرطة تجوب المكان، وتخاطب المواطنين عبر مكبرات الصوت، "الحذر من الإرهاب" وسط حالة من الهلع والذعر في الشارع، وأظهرت مشاهدات من موقع الحادث هروب عدد من المارة كانوا متواجدين في المكان وسط حالة من الذعر.

و وأضافت أنه تم نقل العديد من الأشخاص والمصابين من مكان الحادث بسيارات الإسعاف، وهناك سحب ضخمة من الدخان تتصاعد في المكان، فضلا عن وجود الكثير من الحطام على الأرض في الشارع , مشيرةً إلى أن رجال الشرطة مدجّجون بالسلاح انتشروا في الشوارع المؤدية إلى مكان الحادث, كما فرضت الشرطة.

في غضون ذلك، فرضت الشرطة السويدية طوقا أمنيا في المكان، فيما حلقت المروحيات فوق الموقع الذي وصلت إليه سيارات الشرطة والإسعاف، بحسب ما أكد شهود عيان.

وتعيش أوروبا مخاوف من احتمال وقوع هجمات إرهابية، إذ رفعت بعض الدول مستوى التأهب فيها للدرجة القصوى، وخاصة بعد أن شهدت عدة مدن غربية منها فرنسية وأمريكية وبلجيكية وألمانية هجمات إرهابية عنيفة أدت لمقتل وإصابة العشرات.

سيريانيوز