أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي, يوم الجمعة, أن "جرائم النظام السوري لن تمر من دون عقاب وعليه أن لايستخدم الكيميائي".

وأضافت هيلي في تصريحات نشرتها وكالة (رويترز) أن الولايات المتحدة اتخذت إجراء محسوبا بدقة كان "مبررا تماما" عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية سورية بسبب هجوم مميت بأسلحة كيماوية.

وتابعت المندوبة الأمريكية "نحن مستعدون لفعل المزيد لكننا نأمل ألا يكون ذلك ضروريا", مؤكدةً "لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي عند استخدام أسلحة كيماوية.. من مصلحة أمننا القومي منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن أنه أمر بشن هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا، ردا على هجوم خان شيخون بالاسلحة الكيميائية, حيث اتهمت واشنطن النظام بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وأعلن البنتاغون أن الهجوم الصاروخي كان هدفه مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، وأفادت الأنباء بأن سفن البحرية الأمريكية أطلقت 59 صاروخا مجنحا باتجاه الموقع المستهدف.

كما أقرّ مجلس النواب الأمريكي, قانوناً يفوّض إدارة دونالد ترامب إرسال صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف من طراز "مانباد" للمعارضة السورية، بعد ساعات من الضربات الصاروخية على سورية, حيث يُعتبر صياغة مشروع القانون مناقضاً للتوجيهات الدولية التي تدعمها أمريكا وتفترض حظراً على نقل أسلحة محمولة على الكتف إلى جهات لا تُعتبر دولاً.

وأسفرت الضربات الأمريكية, بحسب بيان لقيادة الجيش, عن مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين وحدوث أضرار مادية كبيرة, كما أكد البيان أن "هذا العدوان الأميركي المدان يؤكد استمرار الاستراتيجية الأميركية الخاطئة ويقوض عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش العربي السوري ويجعل الولايات المتحدة الأميركية شريكاً لـ"داعش" و"النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي دأبت منذ اليوم الأول للحرب الظالمة على سورية على مهاجمة نقاط الجيش والقواعد العسكرية السورية".

سيريانيوز