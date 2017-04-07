دعا مندوب مصر في مجلس الأمن عمرو أبو العطا إلى "تعاون الجميع من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا"، مشيراً إلى ان "أحداث خان شيخون شاهدة على أن الحرب بالوكالة أصابت المجتمع الدولي بالشلل".

واضاف المندوب المصري " أعربنا عن أسفنا الشديد إزاء الانقسام الذي شهده مجلس الأمن وفشله بإصدار قرار يؤسس للمحاسبة بعيدا عن التسييس والاستقطاب"، داعيا جميع الأطراف للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق للوقوف على حقيقة الأحداث فى سوريا".

وتابع ابو العطا ان "استهداف وقتل المدنيين أصبح للأسف واقعا يوميا أليما في الأزمة السورية".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن أنه أمر بشن هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا، ردا على هجوم خان شيخون بالاسلحة الكيميائية, حيث اتهمت واشنطن النظام بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وأعلن البنتاغون أن الهجوم الصاروخي كان هدفه مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، وأفادت الأنباء بأن سفن البحرية الأمريكية أطلقت 59 صاروخا مجنحا باتجاه الموقع المستهدف.

و أكدت القيادة العامة للجيش النظامي في بيان أن "الولايات المتحدة الأميركية أقدمت عند الساعة 3.42 فجر اليوم على ارتكاب عدوان سافر استهدف إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار ماديّة كبيرة"، مشيرة الى أن "هذا العدوان الأميركي المدان يؤكد استمرار الاستراتيجية الأميركية الخاطئة ويقوض عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش العربي السوري ويجعل الولايات المتحدة الأميركية شريكاً لـ"داعش" و"النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي دأبت منذ اليوم الأول للحرب الظالمة على سورية على مهاجمة نقاط الجيش والقواعد العسكرية السورية".