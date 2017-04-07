قالت وكالة رويترز نقلا عن دبلوماسيين, يوم الجمعة, أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الساعة ( 15,30 ) بتوقيت جرينتش اليوم (6.30 بتوقيت دمشق) لمناقشة الضربات الصاروخية الأمريكية على سوريا.

ونقلت الوكالة, عن الدبلوماسيين ,قولهم أن " اجتماع المجلس المؤلف من 15 دولة سيكون علنيا".

ويأتي ذلك عقب توجيه القوات الأميركية ضربات صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، بأمر من الرئيس دونالد ترامب, وذلك ردا على هجوم بأسلحة كيماوية في خان شيخون بادلب, والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأسفرت الضربات الأمريكية على القاعدة الجوية , بحسب بيان لقيادة الجيش, عن مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين وحدوث أضرار مادية كبيرة .

وصعدت الدول الغربية من لهجتها عقب الهجوم على ادلب, محملة النظام السوري المسؤولية, الأمر الذي نفاه الأخير, حيث قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد في هذا الهجوم, لكن التصويت على مشروع القرار تم تأجيله, في ظل خلافات بين روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

سيريانيو