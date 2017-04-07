قال محافظ حمص، طلال البرازي، يوم الجمعة, انه يتوقع عودة مطار الشعيرات العسكري للعمل خلال أيام, وذلك بعد تعرض المطار العسكري لضربات صاروخية امريكية.

واشار المحافظ, في تصريحات لـRT، الى ان "هذه الضربات اسفرت عن مقتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال، وإصابة 7 آخرين".

وكانت قيادة الجيش النظامي قالت في بيان لها، في وقت سابق يوم الجمعة، ان 6 عسكريين قتلوا واصيب اخرين جراء الضربات الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية شرق حمص.

كما اعلنت وكالة الانباء (سانا) عن مقتل 9 مدنيين, بينهم 4 اطفال, جراء الضربات الأمريكية على عدد من القرى بريف حمص الجنوبي الشرقي.

وأسفرت الضربات الأمريكية, بحسب وزارة الدفاع الروسية, عن تدمير مستودع معدات وجناح دراسي ومطعم و 6 مقاتلات "ميغ-23" وتدمير محطة رادار، كما أدت لمقتل 4 عسكريين سوريين وفقدان اثنين وإصابة 6 آخرين بحروق أثناء مشاركتهم في إخماد الحرائق التي نشبت جراء سقوط الصواريخ الأمريكية.

ونفذ الجيش الأمريكي, بأوامر من الرئيس ترامب, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري السوري "المرتبط ببرنامج" الأسلحة الكيميائية السوري ردا على الهجوم الأخير الذي يرجح أنه كيماوي في خان شيخون.