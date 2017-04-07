قال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن ماثيو رايكروفت ان المملكة المتحدة تدعم الضربة الصاروخية الأميركية ضد الديكتاتور الأسد, ممضيفا "اننا سنحرص على جلب المتورطين باستخدام الكيماوي في إدلب إلى العدالة".

وتابع رايكروفت وخلال جلسة لمجلس الامن بشأن قصف السفن الاميركية لمطار الشعيرات بسوريا ان روسيا أعطت الرئيس السوري بشار الأسد كل ما يحلم به", معتبرا ان "الأسد يتحدى الأمم المتحدة بسبب استخدام روسيا حق النقض 7 مرات".

ولفت مندوب بريطانيا الى ان روسيا تدعم ديكتاتورا يخرق القانون الدولي مرار".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن أنه أمر بشن هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا، ردا على هجوم خان شيخون بالاسلحة الكيميائية, حيث اتهمت واشنطن النظام بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وأعلن البنتاغون أن الهجوم الصاروخي كان هدفه مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، وأفادت الأنباء بأن سفن البحرية الأمريكية أطلقت 59 صاروخا مجنحا باتجاه الموقع المستهدف.

و أكدت القيادة العامة للجيش النظامي في بيان أن "الولايات المتحدة الأميركية أقدمت عند الساعة 3.42 فجر اليوم على ارتكاب عدوان سافر استهدف إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار ماديّة كبيرة"، مشيرة الى أن "هذا العدوان الأميركي المدان يؤكد استمرار الاستراتيجية الأميركية الخاطئة ويقوض عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش العربي السوري ويجعل الولايات المتحدة الأميركية شريكاً لـ"داعش" و"النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي دأبت منذ اليوم الأول للحرب الظالمة على سورية على مهاجمة نقاط الجيش والقواعد العسكرية السورية".