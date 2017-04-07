دعا المندوب الفرنسي في مجلس الامن فرانسوا ديلاتر المجتمع الدولي أن "القصف الأميركي على سوريا رد مشروع على هجوم النظام الكيميائي في إدلب"، مؤكداً أنه "لا يجب أن يفلت النظام السوري من العقاب بعد استخدامه الكيمائي"

ودعا ديلاتر في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن بشان الغارات الأميركية على سوريا الى "التصدي إلى جرائم النظام السوري في سوريا"، معتبراً أن "النظام السوري انتهك القانون الدولي مرارا".

وأشار إلى ان "النظام السوري استخدام أسلحة الدمار الشامل"، لافتاً إلى ان "روسيا منعت مجلس الأمن من التحرك ضد النظام السوري, وانه يجب محاكمة المسؤولين عن الهجوم الكيمائي في خان شيخون".

وأكد انه "لا يمكن حل الأزمة السورية عسكريا"، مشيراً إلى "اننا سنتقدم باقتراح مع عدد من الدول للتوصل لتسوية سياسية في سوريا".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن أنه أمر بشن هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا، ردا على هجوم خان شيخون بالاسلحة الكيميائية, حيث اتهمت واشنطن النظام بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وأعلن البنتاغون أن الهجوم الصاروخي كان هدفه مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، وأفادت الأنباء بأن سفن البحرية الأمريكية أطلقت 59 صاروخا مجنحا باتجاه الموقع المستهدف.

و أكدت القيادة العامة للجيش النظامي في بيان أن "الولايات المتحدة الأميركية أقدمت عند الساعة 3.42 فجر اليوم على ارتكاب عدوان سافر استهدف إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار ماديّة كبيرة"، مشيرة الى أن "هذا العدوان الأميركي المدان يؤكد استمرار الاستراتيجية الأميركية الخاطئة ويقوض عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش العربي السوري ويجعل الولايات المتحدة الأميركية شريكاً لـ"داعش" و"النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي دأبت منذ اليوم الأول للحرب الظالمة على سورية على مهاجمة نقاط الجيش والقواعد العسكرية السورية".