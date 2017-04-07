قال نائب مندوب سوريا في الأمم المتحدة منذر منذر, الجمعة, أن سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته ويدين العدوان الأمريكي وضمان عدم تكراره باعتباره تهديدا للأمن والسلم العالميين".

وأضاف منذر في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أن "الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت فجر اليوم عدوانا همجيا استهدف إحدى قواعد الجيش السوري في المنطقة الوسطى أسفر عن ارتقاء شهداء بينهم أطفال ويشكل هذا العدوان انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

وتابع أن " سورية أكدت أن الجيش العربي السوري لا يمتلك أسلحة كيميائية ولم يستخدمها أبدا كما أن سورية تدين استخدام هذه الأسلحة".

وأشار منذر إلى أن الولايات المتحدة تقود تحالفا مزعوما ضد تنظيم "داعش" لكن هدفه الحقيقي قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية وإضعاف الجيش السوري, موضحاً أن من "شأن هذا العدوان توجيه رسائل خاطئة تخدم الإرهابيين وقد باشر تنظيما داعش والنصرة بشن هجمات عديدة على العديد من المناطق السورية".

ولفت منذر إلى إن "الكونغرس أقر منذ قليل قانوناً يسمح بإرسال أسلحة محمولة على الكتف للمجموعات الإرهابية المسلحة، وإذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد واهمة أنها قادرة على دعم المجموعات الإرهابية على الأرض فإن سورية تؤكد أنها ستواصل محاربة الإرهابيين على كامل الأراضي السورية".

وأقرّ مجلس النواب الأمريكي, قانوناً يفوّض إدارة دونالد ترامب إرسال صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف من طراز "مانباد" للمعارضة السورية، بعد ساعات من الضربات الصاروخية على سورية, حيث يُعتبر أن صياغة مشروع القانون يناقض التوجيهات الدولية التي تدعمها أمريكا وتفترض حظراً على نقل أسلحة محمولة على الكتف إلى جهات لا تُعتبر دولاً.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن أنه أمر بشن هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا، ردا على هجوم خان شيخون بالاسلحة الكيميائية, حيث اتهمت واشنطن النظام بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وأعلن البنتاغون أن الهجوم الصاروخي كان هدفه مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، وأفادت الأنباء بأن سفن البحرية الأمريكية أطلقت 59 صاروخا مجنحا باتجاه الموقع المستهدف.

و أكدت القيادة العامة للجيش النظامي في بيان أن "الولايات المتحدة الأميركية أقدمت عند الساعة 3.42 فجر اليوم على ارتكاب عدوان سافر استهدف إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار ماديّة كبيرة"، مشيرة الى أن "هذا العدوان الأميركي المدان يؤكد استمرار الاستراتيجية الأميركية الخاطئة ويقوض عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش العربي السوري ويجعل الولايات المتحدة الأميركية شريكاً لـ"داعش" و"النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي دأبت منذ اليوم الأول للحرب الظالمة على سورية على مهاجمة نقاط الجيش والقواعد العسكرية السورية".

سيريانيوز