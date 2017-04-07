قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن ما قامت به أمريكا أمر إيجابي لكنه غير كافي، مؤكداً إن ليس لبلاده مطامع في المنطقة.

وأضاف أردوغان في كلمة من هاتاي، إن "ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بقصف القاعدة السورية هو أمر إيجابي ونؤيد كل تحرك حقيقي ولكنه غير كافي".

وكان الجيش الأمريكي، أطلق فجر الجمعة، 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرقي مدينة حمص، وسط سوريا، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، للرد على هجوم كيميائي على خان شيخون في ريف إدلب.

وأكد أردوغان ان "الشعب السوري فقط هو من يجب أن يقرر مستقبل سوريا دون تدخلات خارجية"، داعياً للتعاون من أجل المظلومين في سوريا والدفاع عن الشعب السوري.

ولفت الرئيس التركي الى ان بلاده تسعى لتوسيع المناطق الآمنة شمال سوريا من أجل استيعاب اللاجئين السوريين، حيث ان هدف أنقرة هو تحقيق الأمان في المنطقة وتحقيق الأمان لشعبنا وليس لنا أي أطماع في المنطقة ونسعى للقضاء على كافة المنظمات الإرهابية.

وشدد اردوغان ان تركيا تمتلك الإمكانات الكافية من أجل إيقاف المنظمات الإرهابية في المنطقة.

وكانت تركيا أعلنت مؤخراً انتهاء عملية "درع الفرات" العسكرية التي أطلقتها في آب من العام الماضي شمال سوريا، وتمكنت خلالها من تأمين حدودها وعرقلة تهديدات وهجمات تنظيم داعش تجاه بلادها، وإتاحة الفرصة للسوريين للعودة إلى بلادهم.

تلاه تأكيدات تركية بإمكانية بدء عملية عسكرية باسم مغاير في حال وجود تهديد للأمن التركي.

سيريانيوز