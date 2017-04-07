اعلنت وكالة الانباء الرسمية (سانا), يوم الجمعة, عن مقتل 9 مدنيين, بينهم 4 اطفال, جراء الضربات الأمريكية على عدد من القرى بريف حمص الجنوبي الشرقي.

وأوضحت الوكالة, نقلا عن مصادر أهلية قولها ان قصف أمريكي بصاروخين سقطا على قاعدة جوية في المنطقة الوسطى في قرية الشعيرات ما تسبب بمقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل”.

وأكدت المصادر “سقوط صاروخ أمريكي في قرية الحمرات ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفل بينما أصيب 7 مدنيين نتيجة سقوط صاروخ على المنازل وسط قرية المنزول على بعد نحو 4 كم عن قاعدة الشعيرات الجوية”.

وكانت قيادة الجيش والقوات المسلحة اكدت, في وقت سابق اليوم, مقتل 6 عسكريين واصابة اخرين وحدوث اضرار مادية كبيرة جراء الضربات الامريكية على قاعدتها الجوية في المنطقة الوسطى.

ووجهت القوات الأميركية, فجر الجمعة, ضربات صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، بأمر من الرئيس دونالد ترامب, وذلك ردا على هجوم بأسلحة كيماوية في خان شيخون بادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.