طالبت السلطات التركية مجدداَ, يوم الجمعة, بفرض "منطقة لحظر الطيران" وإقامة "مناطق آمنة" في سوريا على وجه السرعة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين, في بيان له, قوله ان " فرض منطقة لحظر الطيران وإقامة مناطق آمنة في سوريا اصبح امرا ضروريا".

وجاء هذا التصريح متناغما مع ماقاله وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو بان هناك "حاجة ملحة لتشكيل مناطق آمنة في سوريا أكثر من أي وقت مضى، وعلينا توسيع نطاق هذه المناطق".

وشددت تركيا مرارا على فرض "منطقة حظر جوي" شمال سوريا, حيث اعلنت أنها ستناقش هذا الموضوع مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, إلا أن أعضاء حلف "الناتو" عارضوا الطلب، لما قد يسببه ذلك من مواجهات مع النظام السوري وحلفائه.

يشار الى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد عقب أسبوع من توليه الحكم, أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك، حيث يعول ترامب على تمويل الخليج لفكرته, في خطوة لاقت رفضا من قبل الحكومة السورية, و ترحيب من قبل تركيا, اما موسكو فأبدت استعدادها لدراسة المقترحات بعد حصولها على مزيد من التوضيحات في هذا المجال.