وصفت رئاسة الجمهورية، يوم الجمعة، الضربات الأمريكية على إحدة القواعد الجوية العسكرية للجيش النظامي، بأنه تصرف "أرعن غير مسؤول"، مؤكدة انه دليل استمرار سياساتها الهادفة للهيمنة على العالم واخضاع الشعوب.

وقالت الرئاسة, في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، ان "استهداف واشنطن لمطار الشعيرات في ريف حمص هو عدوان جائر وسافر، وتصرّف أرعن غير مسؤول، ولا ينمّ إلا عن قصر نظر، وضيق أفق، وعمى سياسي وعسكري عن الواقع، وانجرار ساذج وراء حملة وهمية دعائية كاذبة محمومة غذّت عنجهية هذا النظام للقيام بهذه العربدة السياسية والعسكرية الرعناء".

وتابع البيان ان "إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الفعل المشين، عبر استهداف مطار لدولة ذات سيادة، يوضح بالدليل القاطع -مرة أخرى- ما كانت تقوله سوريا وما زالت، من أن تعاقب الإدارات لهذا النظام لا يغيّر من السياسات العميقة لكيانه المتمثّلة باستهداف الدول، وإخضاع الشعوب، ومحاولة الهيمنة على العالم".

وأكد البيان ان هذا "العدوان زاد من تصميم سوريا على ضرب هؤلاء العملاء الإرهابيين، وعلى استمرار سحقهم، ورفع وتيرة العمل على ذلك أينما وجدوا".

وكان الجيش الأمريكي، أطلق فجر الجمعة، 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرقي مدينة حمص، وسط سوريا، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، للرد على هجوم كيميائي على خان شيخون في ريف إدلب.

وأدت الضربات الأمريكية على قاعدة جوية في ريف حمص، إلى مقتل 6 عسكريين واصابة عدد آخر من الجيش النظامي بحسب بيان للقيادة العامة للنظامي صدر عقب الهجمات الأمريكية.

سيريانيوز



