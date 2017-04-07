قال مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، يوم الجمعة، بأن الأخير يتابع بانتباه الوضع في سوريا ويجري مباحثات مع الجهات المعنية بعد القصف الأمريكي للقاعدة الجوية قرب حمص.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن مصدر لم تسمه قوله، ان "الأمم المتحدة ستدلي بتصريحات إضافية بعد أن يتوفر المزيد من المعلومات".

وكان الجيش الأمريكي، أطلق فجر الجمعة، 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرقي مدينة حمص، وسط سوريا، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، للرد على هجوم كيميائي على خان شيخون في ريف إدلب.

وأدت الضربات الأمريكية على قاعدة جوية في ريف حمص، إلى مقتل 6 عسكريين واصابة عدد آخر من الجيش النظامي بحسب بيان للقيادة العامة للنظامي صدر عقب الهجمات الأمريكية.

سيريانيوز