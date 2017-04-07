اعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم الجمعة, ان الضربات الصاروخية الامريكية على إحدى القواعد الجوية في المنطقة الوسطى اسفرت عن مقتل ستة عسكريين وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار ماديّة كبيرة .

وأوضحت قيادة الجيش, في بيان لها, نشرته وكالة الانباء (سانا), ان الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت عند الساعة 3.42 فجر اليوم على ارتكاب “عدوان سافر" استهدف إحدى قواعد الجيش السوري الجوية في المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ

واعتبر البيان ان "العدوان" الأمريكي, بذريعة استخدام الجيش السوري للسلاح الكيماوي في خان شيخون دون معرفة حقيقة ما جرى, "مخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية ويبعث برسائل خاطئة للمجموعات الإرهابية للتمادي في استخدام السلاح الكيماوي كلما تعرضت لخسائر كبيرة في ميدان المعركة".

وأكد الجيش أن رده على العدوان "هو المزيد من التصميم على مواصلة واجبه الوطني في الدفاع عن الشعب السوري وسحق الإرهاب أينما وجد وإعادة الأمن والأمان إلى أراضي الجمهورية العربية السورية كافة".

ووجهت القوات الأميركية ,فجر يوم الجمعة, ضربات صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، وذلك ردا على هجوم بأسلحة كيماوية في خان شيخون بادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر أعضاء الكونغرس بأنه سيبحث خيارات عسكرية للرد على هجوم كيماوي في ريف ادلب.

وحذرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء, أمام مجلس الأمن من أنه عندما تفشل الأمم المتحدة في التحرك بشكل جماعي فإن الدول عندئذ تضطر للتصرف من تلقاء أنفسها, وذلك في إشارة إلى هجوم خان شيخون الذي أودى بحياة العشرات.

وجاء الهجوم الامريكي ردا على سقوط عشرات القتلى والمصابين يوم الثلاثاء جراء غارات جوية على خان شيخون في ريف إدلب، قالت المعارضة إنه تم باستخدام "غاز سام" من قبل طائرات الجيش النظامي, في حادثة اثارت ادانات دولية واسعة.