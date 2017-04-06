أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، دعم بلاده أي إجراءات أمريكية للرد على هجوم كيميائي محتمل في ريف ادلب.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية عقب تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، " ينبغي ألا تظل تصريحات"، مؤكداً استعداد بلاده لدعم إجراءات تتخذها واشنطن بهذا الصدد.

وجاء كلام أردوغان، بعدما نشرت شبكة (سي ان ان ) نقلا عن مصدر مطلع دون أن تسمه ان الرئيس ترامب أخبر بعض أعضاء الكونغرس أنه يدرس التحرك العسكري في سوريا انتقاما من الهجوم الكيماوي في خان شيخون بمحافظة إدلب.

وفي سياق متصل، قالت وكالة (الأناضول) التركية ان أنقرة بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بمعاقبة النظام السوري، لشنه هجوماً كيميائياً على بلدة خان شيخون في ريف إدلب.

وكان عشرات القتلى والمصابين سقطوا يوم الثلاثاء جراء غارات جوية على خان شيخون في ريف إدلب، قالت المعارضة إنه تم باستخدام "غاز سام" من قبل طائرات الجيش النظامي.

وكان مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت على مشروع قرار قدمته الدول الغربية, بشأن هجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا, في ظل خلافات بين روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

وكان مجلس الامن عقد امس جلسة بخصوص بحث الهجوم على خان شيخون, حيث شهدت الجلسة خلافات بين روسيا من جهة وبين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا من جهة اخرى.

سيريانيوز