سقط ضحايا, يوم الخميس, جراء قصف بقذائف الهاون على مناطق في القنيطرة ودرعا و ريف إدلب.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن "إمرأة وزوجها لقيا حتفهما , فيما أصيب 6 آخرين جراء سقوط قذائف هاون على بلدة خان أرنبة في القنيطرة".

كما أشارت مصادر مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي, إلى وقوع إصابات بين المدنيين منهم أطفال نتيجة سقوط عدد من القذائف على مدينة البعث وخان ارنبة في القنيطرة.

وكان طفل مصرعه قد لقي مصرعه وأصيب شخص، جراء سقوط قذائف هاون على مدينة البعث في القنيطرة في 16 آذار الماضي.

وفي ريف إدلب, أفادت "سانا" عن "إصابة شخصين أحدهما طفل جراء سقوط عشرات القذائف الصاروخية على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب ".

وقالت مصادر أهلية من بلدة الفوعة ان "أكثر من 30 قذيفة صاروخية سقطت على البلدة ما تسبب بإصابة رجل وطفل بجروح وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم".

وكانت قذائف صاروخية اطلقت, يوم الأربعاء, على بلدة الفوعة المحاصرة منذ سنتين مما تسبب بإصابة شخصين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وفي سياق متصل, اعلنت مصادر مؤيدة عن اصابة طفلة بجروح جراء قذائف صاروخية في حي شمال الخط بمدينة درعا.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز