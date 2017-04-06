وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الخميس، عدم صدور قرار من مجلس الأمن يندد بهجوم كيماوي مشتبه به في ريف ادلب بالـ"فضيحة".

وقالت ميركل, في مؤتمر صحفي، "كان هجوما وحشيا لا بد من معرفة تفاصيله. استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب." وتابعت أن هناك دلائل تشير إلى أن قوات الرئيس بشار الأسد نفذته.

واضافت المستشارة الألمانية "عدم صدور قرار من مجلس الأمن فضيحة وعلى من عارضوه التفكير في المسؤولية التي يتحملونها."

وكان مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت على مشروع قرار قدمته الدول الغربية, بشأن هجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا, في ظل خلافات بين روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

وكان مجلس الامن عقد امس جلسة بخصوص بحث الهجوم على خان شيخون, حيث شهدت الجلسة خلافات بين روسيا من جهة وبين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا من جهة اخرى.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

سيريانيوز