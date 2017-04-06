اصدرت محكمة لبنانية يوم الخميس، قرارين اتهاميين بحق 5 سوريين في نقل وتهريب مسلحين وقتل عسكريين.

وذكرت الوكالة الوطينة اللبنانية للاعلام، أن "قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اصدر قرارا أتهم فيه السوري هيثم نورس العازاب بجرم التدخل في قضايا ارهابية لجهة نقل وتهريب مسلحين بواسطة مخبأ في فان في عرسال".

واتهم في قرار ثاني أربعة سوريين، محمود سعيد الحسين ورفاقه في جرم المشاركة في معركة عرسال في 2/8/2014 وقتل ومحاولة قتل عسكريين وتخريب وخطف وسرقة آلية عسكرية، واحال المتهمين مع الملفات امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

يذكر أن محكمة عسكرية لبنانية، اصدرت في شباط الماضي، سبعة قرارات اتهامية في جرائم الانتماء إلى تنظيم "|داعش" والقيام بأعمال إرهابية بحق 13 شخصاً، بينهم لبنانيون وسوريون