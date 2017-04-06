أطلقت بعض فصائل المعارضة المسلحة, يوم الخميس, معركتين ضد القوات النظامية والعناصر الداعم له في ريف اللاذقية بهدف السيطرة على مواقع استراتيجية, حيث بدأت هجومها بقصف على مواقع للنظامي, وسط معارك.

وأوضحت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان المعركة الاولى " وبشر الصابرين" تهدف للسيطرة على تلال استراتيجية في جبل الأكراد، فيما تهدف المعركة الثانية "فإنكم غالبون" للسيطرة على تلال تنطلق منها قذائف وصواريخ النظام باتجاه قرى وبلدات ريف اللاذقية.

وبدأت الفصائل بالتمهيد المدفعي والصاروخي على مواقع تمركز القوات النظامية, وتدمير غرفة الاخيرة في قلعة شلف بجبل الأكراد في ريف اللاذقية, وفقا للمصادر.

من جهتها, اعلنت مصادر مؤيدة ان الجيش النظامي تصدى لهجوم المجموعات الارهابية على بعض النقاط العسكرية ما أدى لتدمير 3 عربات مفخخة ومقتل العديد منهم.

وكانت فصائل معارضة أطلقت, اواخر العام الماضي, معركة "غزوة عاشوراء", في جبل الاكراد بريف اللاذقية, حيث بدأت هجومها بعمليات قصف على مواقع للقوات النظامية تمكنت من خلالها السيطرة على تلل البركان والدبابات والملك والمقنص وقرية رشا وبيوت الجنزرلي وحاجز العظم في جبل الاكراد, وذلك بعد معارك مع النظامي.

الا ان الجيش النظامي شن بعد ذلك عملية عسكرية واسعة بريف اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي, تستهدف استعادة السيطرة على مواقع كانت بقبضة المعارضة المسلحة.

وكان الجيش النظامي سيطر قبل أشهر عديدة على مناطق واسعة من جبلي التركمان والأكراد , بعد معارك مع المعارضة المسلحة, وبمساندة من الطيران الروسي.

ومن ابرز البلدات التي سيطر عليها النظامي في جبل الاكراد هي كنسبا وسلمى, بالاضافة لبلدة ربيعة وعدد من التلل الهامة أبرز ما سيطر عليها في جبل التركمان .