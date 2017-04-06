قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه "يجب أن يحدث شيء" مع الرئيس بشار الأسد بعد هجوم بغاز سام في سوريا.

وأضاف ترامب للصحفيين، "أعتقد أن ما فعله الأسد شيء مروع"، لكنه لم يصل إلى حد قول إنه يجب على الأسد ترك السلطة.

وتابع الرئيس الأمريكي ان "ما حدث في سوريا عار على جبين الإنسانية وهو موجود هناك وأعتقد أنه يدير الأمور ولذا يجب أن يحدث شيء".

وكانت وسائل إعلام نقلت في وقت سابق من يوم الخميس، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر أعضاء الكونغرس بأنه سيبحث خيارات عسكرية للرد على هجوم كيماوي في ريف ادلب، مؤكدة أن قراراً لم يتخذ بعد في هذا الشأن.

وسبق للرئيس ترامب أن أدان يوم الأربعاء، هجوماً على خان شيخون في ريف إدلب، وقال أنه "فظيع ولايوصف".

كما حذرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء, أمام مجلس الأمن من أنه عندما تفشل الأمم المتحدة في التحرك بشكل جماعي فإن الدول عندئذ تضطر للتصرف من تلقاء أنفسها, وذلك في إشارة إلى هجوم خان شيخون الذي أودى بحياة العشرات.

وكان عشرات القتلى والمصابين سقطوا يوم الثلاثاء جراء غارات جوية على خان شيخون في ريف إدلب، قالت المعارضة إنه تم باستخدام "غاز سام" من قبل طائرات الجيش النظامي.

سيريانيوز