نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول أمريكي، مساء الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض يناقشان خيارات عسكرية للرد على هجوم كيميائي شمال سوريا، أسفر عن مقتل واصابة العشرات.

وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، أن الخيارات يمكن أن تشمل منع الطائرات التي تستخدمها قوات الرئيس :بشار الأسد من التحليق.

وتابع المسؤول ان الخيارات قد تشمل أيضا استخدام صواريخ كروز مما يسمح للولايات المتحدة بضرب أهداف دون نشر طائرات مأهولة فوق سوريا.

ولم يعلق المسؤول على مدى ترجيح العمل العسكري ولم يقل أي الخيارات قد يوصي بها البنتاجون، لكنه أكد إن المحادثات بشأن الردود المحتملة جارية بالفعل فيما في ذلك محادثات بين وزير الدفاع جيم ماتيس ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إتش.آر ماكماستر.

ولفت المسؤول الأمريكي الى أن من المتوقع أن يناقش ماتيس تلك الخيارات عندما يلتقي الرئيس دونالد ترامب في منتجعه في مار-إيه-لاجو في فلوريد، حيث من المقرر أن يصل ماتيس إلى فلوريدا في وقت لاحق يوم الخميس في إطار رحلة مقررة سلفا.

وكان ترامب قال في وقت سابق يوم الخميس إنه "يجب أن يحدث شيء" مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم الغاز السام لكنه لم يصل إلى حد قول إنه يجب على الأسد ترك السلطة.

وكانت وسائل إعلام نقلت في وقت سابق من يوم الخميس، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر أعضاء الكونغرس بأنه سيبحث خيارات عسكرية للرد على هجوم كيماوي في ريف ادلب، مؤكدة أن قراراً لم يتخذ بعد في هذا الشأن.

وكان عشرات القتلى والمصابين سقطوا يوم الثلاثاء جراء غارات جوية على خان شيخون في ريف إدلب، قالت المعارضة إنه تم باستخدام "غاز سام" من قبل طائرات الجيش النظامي.

كما كانت الولايات المتحدة حذرت يوم الأربعاء, أمام مجلس الأمن من أنه عندما تفشل الأمم المتحدة في التحرك بشكل جماعي فإن الدول عندئذ تضطر للتصرف من تلقاء أنفسها, وذلك في إشارة إلى هجوم خان شيخون الذي أودى بحياة العشرات.

سيريانيوز