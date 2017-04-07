حقق المنتخب السوري تقدماً في التصنيف العالمي للفيفا، وقفز 15 مرتبة ليصبح في المركز 80 عالمياً، ويعتبر هذا الترتيب ثاني أفضل ترتيب له بعد أن وصل للمركز 78 سنة 1993.

وأصبح ترتيب المنتخب آسيوياً في المركز الثامن، أي أنه تقدم مركزين عن التصنيف السابق، فيما لم يسبقه من المنتخبات العربية الآسيوية في هذا التصنيف سوى السعودية والإمارات.



وجاء هذا التقدم بعد فوز المنتخب على اوزباكستان في إياب التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم، وتلقي شباكه هدف واحد فقط من كوريا الجنوبية.



يشار إلى أن اتحاد كرة القدم السوري، كلف فادي دباس مدير المنتخب من أجل التفاوض مع المدرب أيمن الحكيم للاستمرار بتدريب المنتخب في كأس آسيا 2019، بعد تحقيقه نتائج إيجابية مع المنتخب، وتثبيت مباراة ودية مع منتخب عُمان في 30 أيار بالإضافة للودية المثبتة مع اليابان في 7 حزيران.



ويحتل المنتخب السوري المركز الرابع ضمن منافسات المجموعة الاولى المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، برصيد 8 نقاط، فيما تتصدر إيران المجموعة برصيد 17 نقطة، تليها كوريا الجنوبية برصيد 13 نقطة وأوزبكستان برصيد 12 نقطة، والصين 5 نقاط تليها قطر (4 نقاط).