دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند, يوم الاربعاء, الى ضرورة فرض عقوبات على النظام السوري على خلفية الهجوم الكيماوي على ريف ادلب, والذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا.

ونقلت وسائل اعلام عم هولاند قوله, في تصريح لإحدى المحطات التلفزيونية المحلية، إن بلاده "نقلت ملف الهجوم إلى مجلس الأمن الدولي، و طلبت منه إصدار قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق حول الموضوع، ومعاقبة نظام الأسد على ضوء نتيجة التحقيق".

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وكان هولاند اعرب, في وقت سابق الاربعاء عن أمله في أن يكون ردّ المجتمع الدولي بحجم الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون

ودانت فرنسا, على لسان مسؤوليها, الهجوم الكيماوي في ادلب, حيث جددت دعوتها لرحيل الاسد, مشيرة الى انها تدعم بعثة تقصي الحقائق حول "مجزرة" خان شيخون .

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

وأثار الهجوم إدانات دولية واسعة, فيما صعّدت دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لهجتها عقب الحادثة , محملة النظام السوري المسؤولية, في حين نفى الأخير ارتكاب هذا الهجوم, متهماَ "إرهابيين" بشنه.