لقي شخص حتفه وأصيب 34 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان الرضوية في ايران.

وأفادت وكالة (ارنا) الايرانية أن الزلزال ضرب عدة مناطق في شمال شرق إيران, مااسفر عن مقتل شخص واصابة 34 آخرين وتدمير 68 قرية ".

وأعلن المدير العام لمكتب إدارة الأزمة في محافظة خراسان الرضوية حجت علي شايانفر أن "هذه القرى تابعة لمدن فريمان وتربت جام ومشهد وسرخس في شمال شرقي ايران",

وأوضح بأنه "تم توزيع عدد كبير من الخيام علي سكان المناطق التي تعرضت للزلزال"، لافتا إلى "الإيعاز الذي أصدره الرئيس روحاني لتوفير جميع المستلزمات اللازمة والإجراءات الضرورية لإدارة الأزمة".

من جهته, قال رئیس مركز رصد الزلازل ان "مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجیوفیزیاء بجامعة طهران، قد سجل وقوع 291 هزة ارتدادیة من صباح أمس الأربعاء عند الساعة العاشرة و39 دقیقة حتی الساعة السابعة و 30 دقیقة من صباح الیوم الخمیس".

ويشار إلى أن مركز الزلزال على بعد 24 كم من بلدة سفيد سنغ الواقعة على بُعد 100 كم من مدينة مشهد مركز المحافظة.

وتقع إيران على تقاطع تصدعات رئيسية، وشهدت عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية، من بينها زلزال بقوة 6.6 درجة عام 2003 سوّى مدينة "بم" في الجنوب الشرقي بالأرض، وحصد أرواح أكثر من 25 ألف شخص.

سيريانيوز