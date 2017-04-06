قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, رداً على الهجوم الكيماوي في ريف إدلب, أن "الوقت حان لتعيد روسيا التفكير بعناية في دعمها المستمر للنظام السوري", محمّلاً الأخير"مسؤولية الهجوم بالغاز السام في سوريا".

ونقلت وكالة (رويترز) عن تيلرسون ,قوله في مؤتمر صحفي, يوم الأربعاء "نعتقد أنه قد حان الوقت لأن يفكر الروس حقا وبعناية في دعمهم المستمر للنظام السوري".

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام في سوريا عسكرياً ولوجستياً, فيما تتهم أطياف من المعارضة وعدة دول موسكو بتأجيج الصراع في سوريا من خلال تسليح الجيش النظامي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الأربعاء, دان الهجوم الكيماوي على خان شيخون , واصفا اياه بأنه "فظيع" واعتبره "إهانة للإنسانية".

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

وحذرت الولايات المتحدة, أمام مجلس الأمن, من أنه عندما تفشل الأمم المتحدة في التحرك بشكل جماعي فإن الدول تضطر للتصرف من تلقاء أنفسها, وذلك في إشارة إلى هجوم خان شيخون الذي أودى بحياة العشرات.

في حين أعلنت موسكو أنها مستعدة لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار الغربي في حال طرحه دون مشاورات, معربةً عن رفضها لمشروع القرار لأنه منحاز ويوجه اتهامات إلى دمشق, موضحةً أنه من الممكن أن يؤدي إلى تأجيج الوضع المتوتر في سوريا وكذلك في المنطقة بأكملها.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.