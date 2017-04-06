نفى وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم, يوم الخميس, استخدام الجيش النظامي "السلاح الكيماوي" في خان شيخون بريف ادلب, مؤكدا أن ما حصل هو القصف على مستودع ذخيرة لمسلحي "جبهة النصرة" توجد فيه اسلحة كيميائية, مشيراَ الى أن اسرائيل هي المستفيد الأول من كل مما يجري من احداث.

واوضح المعلم, خلال مؤتمر صحفي, أن "الجيش السوري لم ولن يستخدم هذا النوع من الأسلحة حتى ضد الارهابيين الذين يستهدفون شعبنا".

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واشار المعلم الى ان "السؤال الذي يطرح نفسه هو توقيت الحملة على سوريا, حيث كانت في الاسابيع الاخيرة هجمات قام بها الارهابيون في جوبر وريف حماة الشمالي".

وأضاف المعلم ان "الاعلان عن هذه الحملة كان 6 صباحا في حين أن أول غارة للجيش السوري كانت في الساعة 11 على مستودع ذخيرة لارهابيي النصرة توجد فيه اسلحة كيميائية, ولو كانت هناك غارة جوية باستخدام أسلحة كيميائية لأحدثت حفرة قطرها 1 كم".

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

وأثار الهجوم إدانات دولية واسعة, فيما صعّدت دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لهجتها عقب الحادثة , محملة النظام السوري المسؤولية, في حين نفى الأخير ارتكاب هذا الهجوم, متهماَ "إرهابيين" بشنه.

واردف المعلم ان الحكومة السورية اعطت مجلس الأمن ومنظمة الحظر الكيميائي "معلومات عن إدخال مواد الكيميائية من العراق إلى "داعش" و"النصرة" ومن الحدود التركية باتجاه إدلب, كما أخبرت الجهات المعنية بأن "الارهابيين يدخلون الأسلحة الكيمائية من العراق وتركيا، وأن المستفيد الأساسي من كل ما يجري هو إسرائيل".

واتهم المعلم تنظيمي "داعش" و "النصرة" باستمرار "تخزين السلاح الكيميائي في المدن والمناطق المأهولة بالسكان".

وقال المعلم ان "الجولة الخامسة من جنيف سبقها هجوم الارهابيين في جوبر وريف حماة و وفد الرياض كان لديه مطلب واحد في جنيف هو استلام السلطة وعندما فشلت هذه المحاولات خرجوا بكذبة استخدام الجيش السلاح الكيميائي في خان شيخون".

وبشأن موقف دمشق من فكرة تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول أحداث خان شيخون، أكد المعلم أن سوريا على "اتصال يومي مع الجانب الروسي بهذا الشأن", وأوضح أن التجارب السابقة لسوريا مع مثل هذه اللجان" لم تكن مشجعة، إذ كانت اللجان السابقة تحرف نتائج تحقيقاتها بعد مغادرة الأراضي السورية".

و شدد المعلم على ان لجنة التحقيق يجب ان تكون "غير مسيسة", واصفا مشروع القرار الدولي حول الهجوم الكيماوي بادلب بانه "سيئ" و "غير مبني على اسس منطقية".

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

واستغرب المعلم ما قالته المندوبة الامريكية في مجلس الامن يوم أمس بأنه "ليست لديها معلومات ومع ذلك توجه الاتهام لسوريا , مشيرا الى ان "هذه المعلومات كانت لدى دي ميستورا حينما قال إن ما جرى كان من الجو لكنه نسي أن يسمي الطيار".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي حذرت, في اجتماع لمجلس الأمن امس, من أنه عندما تفشل الأمم المتحدة في التحرك بشكل جماعي فإن الدول تضطر للتصرف من تلقاء أنفسها, وذلك في اشارة الى هجوم خان شيخون الذي اودى بحياة العشرات.

وحول النوايا المريكية حيال سوريا, اوضح المعلم " لا يمكننا التنبؤ بالنوايا الأمريكية ..ومصير جنيف مرتبط بما يقرره مجلس الأمن".

وسبق ان صدرت عن الإدارة الامريكية الجديدة تصريحات, توحي بتغير سياسة واشنطن في الملف السوري، والتي لم تعد تنظر لرحيل الأسد كأولوية في حل النزاع السوري, لكن عادت وصعدت من لهجتها عقب حادثة الهجوم على خان شيخون, مشيرة الى ان موقفها من سوريا تغير.

واتهم المعلم اسرائيل "بتقديم الدعم للارهابيين" بسوريا, معتبرا ان التنسيق الاسرائيلي التركي واضح في معركة جوبر .. وكل هذا الربيع العربي يصب في مصلحة اسرائيل, وهذه العملية لا تحتاج الى توضيح للرأي العام".

وشنت المعارضة المسلحة, اواخر الشهر الماضي, عملية عسكرية في محيط جوبر بدمشق, في اطار المرحلة الثانية من معركة شرق دمشق, تخللها عمليات قصف مكثف ومعارك عنيفة مع الجيش النظامي, انتهت باستعادة النظامي على النقاط التي كانت بيد المعارضة.

من جهة اخرى, رحب المعلم "بوقف اطلاق النار" في سوريا, مطالبا الفصائل " بالالتزام" بالاتفاق الذي وقعته.

وتشهد عدة مناطق بسوريا لاسيما في حماه وادلب وريف دمشق تصعيد في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة, رغم دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الاول الماضي, برعاية روسية تركية. .