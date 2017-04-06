اعلنت تركيا, يوم الخميس, ان إن نتائج الطب الشرعي أظهرت استخدام "أسلحة كيماوية" في الهجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

ونقلت وكالات انباء عن وزير العدل التركي بكر بوزداج قوله, في تصريح للصحفيين, إن "تشريح جثث ضحايا الهجوم على بلدة خان شيخون تؤكد إصابتهم بسلاح كيميائي".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وجاء ذلك عقب اعلان وزارة الصحة التركية ان لديها معطيات ومؤشرات تؤكد وقوع هجوم كيميائي في بلدة خان شيخون , حيث سترسل تلك المعطيات إلى منظمة الصحة العالمية, مشيرا الى المستشفيات التركية استقبلت حوالي 30 مصابا في الهجوم.

وجرت عملية تشريح جثث ثلاثة سوريين من ضحايا الهجوم الكيميائي، بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية، في ولاية أضنة، جنوبي تركيا, حيث استمرت العملية، التي جرت ليلة الأربعاء ، ثلاث ساعات، وفقا لوكالة (الاناضول).

وكان مفوض الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح قال الاربعاء ان مفتشي الأمم المتحدة أخذوا عينات من موقع هجوم خان شيخون في إدلب، مرجحا ان الهجوم "قد يكون كيميائيا".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية، ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف إدلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.