أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار قدمته الدول الغربية, بشأن هجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا, في ظل خلافات بين روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

ونقلت وكالات انباء عن دبلوماسيين قولهم ان "التصويت على مشروع القرار الذي قدمته واشنطن ولندن وباريس قد يتم اعتبارا من اليوم الخميس".

لكن دبلوماسيين آخرين أفادوا أن "روسيا قدمت مشروع قرار بديلا لا يتضمن دعوة للنظام السوري تحديدا للتعاون مع التحقيق".

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

ويطاب مشروع القرار الغربي النظام السوري, المتهم بشنه الهجوم, بالتعاون مع التحقيق، وذلك لإفساح الوقت أمام الغربيين للتفاوض مع موسكو, لكن الاخيرة رفضته ووصفته بانه "غير مقبول ومنحاز", لكنها ابدت استعدادها لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار الغربي في حال طرحه دون مشاورات

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

وأثار الهجوم إدانات دولية واسعة, فيما صعّدت دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لهجتها عقب الحادثة , محملة النظام السوري المسؤولية, في حين نفى الأخير ارتكاب هذا الهجوم, متهماَ "إرهابيين" بشنه, اما روسيا فتشدد على عدم الاستعجال في اصدار أي قرارات او تقييمات, معتبرة ان اتهام دمشق بذلك "امر سابق لاوانه"