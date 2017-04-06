اتهمت تركيا النظام السوري بشن هجمات كيماوية على خان شيخون بريف ادلب, منتقدة صمت الأمم المتحدة حيال هذا الهجوم, داعية الى محاسبة الفاعلين وإحالة المتورطين إلى المحاكم الدولية.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قوله, في خطاب وجهه للجماهير خلال مشاركته في افتتاح مشاريع تنموية بولاية بورصة, "لقد قتل على يد النظام السوري أكثر من 100 مدني بالأسلحة الكيمياوية، بينهم أكثر من 50 طفل"، متسائلا "كيف سيتخلص الرئيس الاسد من آهات هؤلاء؟".

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وانتقد اردوغان موقف الأمم المتحدة حيال استخدام الأسلحة الكيماوي, وخاطب الأمم المتحدة والعالم قائلا "يا من تصمتون عن الهجوم الكيماوي، كيف ستبررون موقفكم؟".

وكان اردوغان حذر, يوم الثلاثاء, من أن الهجوم بالكيماوي على ريف ادلب يمثل "خطرا على عملية أستانا الخاصة بتعزيز الهدنة في سوريا".

وفي سياق متصل, دعا نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، في تصريح صحفي، الى "محاسبة كل من أعطى امراَ بشن الهجوم الكيماوي على ادلب واحالتهم الى المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم الحرب", مشددا على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته".

من جهته, وصف نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش الهجوم الكيميائي على المدنيين في خان شيخون " بالوحشي", قائلاَ إنّ المبررات المقدمة "ليست مقنعة".

وأضاف ان "نظرة تركيا السلبية تجاه النظام السوري ما زالت قائمة", مشيراَ الى ان "النظام هو منفذ الهجوم الكيميائي على إدلب، وللأسف الاطفال والنساء هم أول الضحايا".

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف إدلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

وأثار الهجوم إدانات دولية واسعة, فيما صعّدت دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لهجتها عقب الحادثة , محملة النظام السوري المسؤولية, في حين نفى الأخير ارتكاب هذا الهجوم, متهماَ "إرهابيين" بشنه.