ريال مدريد يعود بفوز ثمين من ملعب ليغانيس ويعزز موقعه بصدارة الدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

حقق نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد المتصدر انتصاراً ثميناً على مضيفه ليغانيس 4-2 الأربعاء في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في صدارة ترتيب الليجا ومُجمداً رصيد ليغانيس عند النقطة 27 في المرتبة 17.



وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيلته الإحتياطية في ظل لجوء مدربه زيدان لمبدأ المداورة وإراحة النجوم قبل ديربي العاصمة المُرتقب يوم السبت أمام أتلتيكو مدريد.



الفريق الأبيض بدأ المباراة بنوايا واضحة لحسم الأمور مبكراً فسنحت له فرصة التسجيل بعد 3 دقائق فقط إثر تسديدة خطيرة من ألفارو موراتا كان حارس ليغانيس بالمرصاد لها.



واستمرت سيطرة الفريق على الكرة لتثمر محاولاته عن أولى الأهداف مع الدقيقة 14 إثر توغل رائع من ماركو أسينسيو قبل أن يمرر الكرة عرضياً لخاميس رودريجيز الذي وجد نفسه أمام المرمى ليسجل أول الأهداف.



واستغل ألفارو موراتا إحدى العرضيات وبمساعدة زميله ناتشو فيرنانديز ليسكن الكرة برأسه في شباك ليغانيس ويمنح فريقه التفوق (17).



وعاد موراتا مُجدداً مع الدقيقة 23 ليترك بصمة جديدة بالهدف الثالث بعد تمريرة بينية مميزة من زميله ماثيو كوفاسيتش وضعته في موقفٍ سانحٍ للتسجيل استغله المهاجم الإسباني خير استغلال ليوقع على عاشر أهدافه محلياً هذا الموسم.



ونجح أصحاب الارض عبر جابريل آبيلت الذي سدد في أسفل المرمى في كرةٍ لم يتمكن كايلور نافاس من إبعادها مُقلصاً النتيجة مع الدقيقة 32، وبعد 3 دقائق وقع لوسيانو نيفيس على هدف فريقه الثاني.



ومع الدقيقة 48 وقع ريال مدريد على الهدف الرابع ليقضي على آمال ليغانيس إثر استغلاله لكرة عرضية ارتطمت برأس مدافع ليغانيس الذي سجل الهدف في مرماه بالخطأ. سيريانيوز 2017-04-06 00:43:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق