استعاد تشيلسي عافيته وعزز حظوظه في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه الأربعاء على ضيفه مانشستر سيتي 2-1 على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة مباريات الجولة الحادية والثلاثين.

وكان تشيلسي قد سقط في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس 1-2، ليتقلص الفارق بينه وبين مطارده توتنهام إلى 7 نقاط، لكن الفوز على سيتي أعاد إليه التوازن.



وارتفع رصيد تشيلسي إلى 72 نقطة مقابل 65 نقطة لتوتنهام الذي فاز على سوانسي سيتي 2-1، فيما بقي مانشستر سيتي رابعا رغم الخسارة برصيد 58 نقطة.



ويدين تشيلسي الفضل في فوزه إلى نجمه البلجيكي إيدن هازارد الذي سجل هدفي فريقه في المباراة، رافعًا رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم، ومعززًا فرصه في المنافسة على جائزة لاعب الموسم للمرة الثانية في مسيررته.



وافتتح هازارد التسجيل في الدقيقة العاشرة عندمًا سدد من مسافة قريبة كرة اصطدمت برأس قائد مانشستر سيتي فنسنان كومباني وخدعت الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.



إلا أن مانشستر سيتي استغل خطأ فادحًا من حارس تشيلسي تيبو كورتوا الذي أراد تشتيت الكرة لتصل إلى دافيد سيلفا الذي مر من اليسار قبل أن يسدد نحو المرمى ليبعد كورتوا الكرة وتستقر أمام الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي أعادها في الشباك، وهو الهدف الخامس عشر لأجويرو هذا الموسم.



بيد أن هازارد أعاد التقدم لتشيلسي في الدقيقة 35 عندما احتسبت ركلة جزاء لفريقه بعد إعاقة زميله بيدرو رودريجيز من قبل البرازيلي فرناندينيو، لينفذ هازارد الركلة ويصدها كاباييرو قبل أن تعود للدولي البلجيكي الذي دكها في المرمى.