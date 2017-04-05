أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء, أن موسكو قدمت لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار خاص بها للتحقيق في الهجوم الكيميائي في خان شيخون بريف إدلب.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية, عن السكرتير الإعلامي للبعثة الروسية، فيودر سترجيجوفسكي، ,قوله أن "الجانب الروسي انتقد مشروع القرار الغربي في جلسة مجلس الأمن.. المشروع أعد على عجل وبغير عناية."

وأضاف سترجيجوفسكي أنه "بدلا من ذلك قدمنا، مشروعا قصيرا.. يهدف إلى إجراء تحقيق حقيقي وليس تعيين المذنبين قبل تحديد الوقائع"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس الأمن بدأوا مشاورات ويحاولون الخروج بـ"بمشروع قرار توافقي".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت, الأربعاء, أن موسكو ترفض مشروع قرار طرح في مجلس الأمن الدولي لأن هذا المشروع منحاز ويوجه اتهامات إلى دمشق, موضحةً أنه من الممكن أن يؤدي إلى تأجيج الوضع المتوتر في سوريا وكذلك في المنطقة بأكملها.

كما أعربت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, الأربعاء, عن استعدادها لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار غربي حول سوريا في حال طرحه من دون مشاورات مسبقة , وأوضح غاتيلوف أن المشروع على صيغته الحالية غير مقبول.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فلاديمير سافرونكوف, في الجلسة الطارئة التي انعقدت بشأن الهجوم الكيماوي على خان شيخون, الأربعاء, أن "استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول من أي طرف وتحت أي مبرر"، مشيراً إلى أن "الحكومة السورية طلبت إرسال لجنة تقصي حقائق".

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب السورية، حيث من المتوقع أن يعرض مشروع القرار على التصويت اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن مشروع القرار يفرض على النظام السوري "أن يقدم للجنة تحقيق دولية خطط الطيران والسجلات ليوم الثلاثاء بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب طائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية".

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف إدلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

سيريانيوز