تعهد المجتمعون في المؤتمر الدولي لـ "دعم سوريا ودول الجوار" ،يوم الأربعاء, في العاصمة البلجيكية بروكسل، بتقديم 6 مليارات دولار من المساعدات إلى سوريا خلال العام الجاري 2017.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الختامي، الذي عقده مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدز.

وكان المشاركون أجمعوا على ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي إلى جانب بيان جنيف.

بدورها, شددت المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني, في ختام المؤتمر، على "ضرورة التركيز على العمل الإنساني في سوريا وطريقة تأمين وصول المساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن "عملية إعادة الإعمار لن تتم قبل انطلاق عملية سياسية شاملة وانتقال سياسي للسلطة بالتوازي مع العمل العسكري ضد الإرهاب".

ويشهد المسار السياسي لحل الأزمة السورية مساع في كل من استانا وجنيف، حيث كانت جولة خامسة من المفاوضات السورية عقدت في جنيف وانتهت الأسبوع الماضي، في حين استضافت استانا 4 جولات من المشاورات بشأن سوريا برعاية روسية إيرانية تركية.

وكان الاتحاد الأوربي أعلن في بيان له إن العاصمة البلجيكية بروكسل ستستضيف, الأربعاء 5 نيسان الجاري, المؤتمر الدولي حول سوريا الذي يشارك في رئاسته كلاً من الاتحاد الأوروبي وألمانيا و الكويت والنرويج وقطر وبريطانيا والأمم المتحدة.

وناشدت الأمم المتحدة توفير ثمانية بلايين دولار هذا العام لمواجهة أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع نزوح الملايين داخل سوريا وفي دول مجاورة .

كما كانت جلسات تركز على مختلف جوانب الدعم الإنساني الدولي المقدم استجابة للأزمة في سوريا والمنطقة عقدت يوم الثلاثاء، بين الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

يشار إلى أن مؤتمر مانحي سوريا، كان عقد العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن، حيث جمع أكثر من 10مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، من دول عربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

سيريانيوز