قال المندوب الروسي في مجلس الأمن فلاديمير سافرونكوف, الاربعاء, أن "استخدام الاسلحة الكيميائية غير مقبول من اي طرف وتحت اي مبرر"، مشيراً إلى أن "الحكومة السورية طلبت ارسال لجنة تقصي حقائق".

وأكد سافرونكوف, في كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، أن ""دمشق تعاملت بحسن نية عندما تجاوبت مع لجنة الكشف عن الأسلحة الكيميائية وهناك حملة دولية واسعة ضدها"، مشيراً إلى أن "مجلس الأمن لم يتحرك ضد المتطرفين عندما استخدموا غازات سامة في سوريا".

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب ، حيث من المتوقع أن يعرض مشروع القرار على التصويت اليوم.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

ونفت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الثلاثاء، استخدام الجيش النظامي مواد كيماوية في خان شيخون بريف إدلب، معتبرة ذلك خطة مبيتة لتفعيل ملف الكيميائي السوري، ويهدف للتغطية على القرارات التي ستصدر في اجتماع الدول المانحة في بروكسل.