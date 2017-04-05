قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الاربعاء أن "مفتشي الأمم المتحدة أخذوا عينات من موقع هجوم خان شيخون في إدلب"، موضحاً انه "وفقا لما وصلنا من خان شيخون فما وقع قد يكون هجوما كيميائيا".

واضاف المفوض, في كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا أن "استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان هو تهديد للأمن والسلم الدوليين"، مشيراً إلى أن "الامم المتحدة ستوفر الدعم للجنة تقصي الحقائق ونتطلع لمداولات مجلس الامن وتوجيهاته المستمرة".

وتوقع المسؤول الاممي من كافة الأطراف السورية تقديم الحقائق لبعثة التفتيش.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب السورية، حيث من المتوقع أن يعرض مشروع القرار على التصويت اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن مشروع القرار يفرض على النظام السوري "أن يقدم للجنة تحقيق دولية خطط الطيران والسجلات ليوم الثلاثاء بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب طائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية".

ونفت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الثلاثاء، استخدام الجيش النظامي مواد كيماوية في خان شيخون بريف إدلب، معتبرة ذلك خطة مبيتة لتفعيل ملف الكيميائي السوري، ويهدف للتغطية على القرارات التي ستصدر في اجتماع الدول المانحة في بروكسل.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

سيريانيوز