قال المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي ليو جيه يي الاربعاء ان بلاده ترفض "أي استخدام لأسلحة كيميائية"، لافتاً إلى أنه "لابد من مساءلة كل الأطراف الضالعة في جميع الحوادث التي شهدت استخدام أسلحة كيميائية".

واضاف ليو جيه يي في كلمة له فيس مجلس الامن بشان الهجوم في خان شيخون أنه "على كل الأطراف السورية اللجوء إلى الحل السلمي ونبذ استخدام القوة أيا كانت"، لافتاً إلى أنه "يجب عدم إجبار الصين على التصويت كما تريدون ولن نقبل ان تقوم بريطانيا بتشويه موقف الصين".

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب ، حيث من المتوقع أن يعرض مشروع القرار على التصويت اليوم.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

ونفت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الثلاثاء، استخدام الجيش النظامي مواد كيماوية في خان شيخون بريف إدلب، معتبرة ذلك خطة مبيتة لتفعيل ملف الكيميائي السوري، ويهدف للتغطية على القرارات التي ستصدر في اجتماع الدول المانحة في بروكسل.