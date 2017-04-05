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موناكو وغانغان أول المتأهلين لنصف نهائي كاس فرنسا
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اخبار الرياضة
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بات
غانغان بطل 2009 و2014 وموناكو أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس
فرنسا لكرة القدم.
وأنهى غانغان مغامرة فريجوس-سان-رافايل من دوري
الهواة بالفوز عليه 1-صفر.
وسجل ألكسندر مندي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.
وفاز موناكو على ضيفه ليل بهدفين لفالير جرمان (35 و45) مقابل هدف للهولندي المغربي
الأصل أنور الغازي (90+4).
ولعب ليل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 إثر طرد المدافع الهايتي كارلينز إركوس.
وكان موناكو بطل المسابقة 5 مرات آخرها عام 1991، خسر المباراة النهائية لمسابقة
كأس الرابطة أمام باريس سان جيرمان السبت الماضي 1-4،
ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء بلقاءي أنجيه مع بوردو، وافرانش مع باريس سان
جيرمان حامل اللقب في العامين الأخيرين.
سيريانيوز
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2017-04-05 16:59:12
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