موناكو وغانغان أول المتأهلين لنصف نهائي كاس فرنسا اخبار الرياضة شارك

بات غانغان بطل 2009 و2014 وموناكو أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم. وأنهى غانغان مغامرة فريجوس-سان-رافايل من دوري الهواة بالفوز عليه 1-صفر.



وسجل ألكسندر مندي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.



وفاز موناكو على ضيفه ليل بهدفين لفالير جرمان (35 و45) مقابل هدف للهولندي المغربي الأصل أنور الغازي (90+4).



ولعب ليل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 إثر طرد المدافع الهايتي كارلينز إركوس.



وكان موناكو بطل المسابقة 5 مرات آخرها عام 1991، خسر المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة أمام باريس سان جيرمان السبت الماضي 1-4،



ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء بلقاءي أنجيه مع بوردو، وافرانش مع باريس سان جيرمان حامل اللقب في العامين الأخيرين. سيريانيوز

2017-04-05 16:59:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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