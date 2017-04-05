جنب المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، العائد من الإيقاف لأربع مباريات، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو المزيد من الحرج وأنقذ مانشستر يونايتد من الهزيمة على أرضه أمام ايفرتون بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع في المرحلة الـ31 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبدا ايفرتون في طريقه لكي يضع حداً لمسلسل المباريات المتتالية ليونايتد دون هزيمة في الدوري عند 19، وتحقيق فوزه الثاني فقط في "اولدترافورد" في زياراته الـ24 الأخيرة لهذا الملعب في الدوري الممتاز (الفوز الأخر كان في كانون الأول2013 بالنتيجة ذاتها.



لكن ابراهيموفيتش انقذ يونايتد بركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وأبقى مسلسل المباريات المتتالية لفريقه دون هزيمة متواصلاً (20)، إلا أن ذلك لن يجنب مورينيو الانتقادات لأن فريق "الشياطين الحمر" اكتفى بالتعادل للمرة التاسعة هذا الموسم بين جماهيره.



وقد يدفع يونايتد الثمن غالياً في نهاية المطاف، لأنه يحتل المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن جاره اللدود مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي يلتقي الأربعاء مع تشلسي المتصدر، لكن فريق مورينيو خاض مباراة أقل من الـ"سيتيزينس".



وبعد سلسلة من الفرص المتتالية ليونايتد الذي لم يفز بمباراة أنهى شوطها الأول متخلفا بين جماهيره سوى مرة واحدة من أصل 11 منذ رحيل المدرب الاسكتلندي الأسطوري اليكس فيرغوسون نهاية موسم 2012-2013، وجد فريق مورينيو نفسه متخلفاً للمرة الأولى على أرضه في 2017.



وجاء هدف ايفرتون إثر ركلة ركنية وصلت الى أشلي وليامس فحول الكرة برأسه، لتسقط أمام فيل جاغييلكا الذي تفوق على المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو وحولها خادعة بين ساقي الحارس الإسباني دافيد دي خيا (22).



والهدف هو الأوّل لجاغييلكا في الدوري بعد صيام دام لـ703 أيام، وتحديداً منذ أيار 2015.



وعندما اعتقد ايفرتون انه سيعود الى ليفربول بنقاط المباراة الثلاث، ناب أشلي وليامس عن حارسه وصد الكرة بيده داخل المنطقة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء وطرده بالبطاقة الحمراء.



وانبرى ابراهيموفيتش بنجاح لركلة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وأنقذ فريقه من الهزيمة.