أعفى الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج.

وجاء الإعفاء بموجب قانون حمل الرقم 14 لعام 2017، حيث نص على اضافة فقرة إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 28-1-2015 .

وتمت اضافة الفقرة (د). البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها للخارج.

وكان مجلس الشعب أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 آذار قانون اعفاء البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها للخارج من رسم الانفاق الاستهلاكي، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في شباط.

وكانت المادة 12 من مرسوم الإنفاق الاستهلاكي لعام 2015 تنص على ان يعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي :

أ - المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

ب - السفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها شريطة المعاملة بالمثل .

ج - دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت .

يشار إلى أنه تم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي قبل سنوات كبديل عن رسم الرفاهية، ويشمل طيفاً واسعاً من الخدمات والسلع.

سيريانيوز