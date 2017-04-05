قال المندوب البريطاني في مجلس الامن ماثيو رايكروفت الاربعاء ان "دلائل هجوم خان شيخون تدل على أنه كان منظما وطال لساعات، وهو يحمل بصمات النظام السوري"، معتبرا ان "النظام السوري يهين الاتحاد الروسي بتدمير هدنة استانة كما انه يهين روسيا بالكذب عليها في حقيقة أسلحته الكيميائية".

وأشار رايكروفت, في جلسة لمجلس الامن, إلى انه "لا يوجد أدلة على تورط جهة غير الحكومة السورية في هذا الهجوم، ولا يبدو ان الهجوم من عمل الارهابيين أو المعارضة في سوريا".

واعتبر رايكروفت ان "مجلس الامن سيظل مشلولا إلى ان تغير روسيا سلوكها"، داعيا روسيا إلى "الانضمام إلى المطالبين بإحراء تحقيق شامل بهجوم ادلب لاستعادة مصداقيتها".

وتابع السفير البريطاني "سنواصل السعي لتحقيق العدالة لضحايا الأسلحة الكيميائية بسوريا".

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الكيميائي في محافظة إدلب السورية، حيث من المتوقع أن يعرض مشروع القرار على التصويت اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن مشروع القرار يفرض على النظام السوري "أن يقدم للجنة تحقيق دولية خطط الطيران والسجلات ليوم الثلاثاء بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب طائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية".

ونفت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الثلاثاء، استخدام الجيش النظامي مواد كيماوية في خان شيخون بريف إدلب، معتبرة ذلك خطة مبيتة لتفعيل ملف الكيميائي السوري، ويهدف للتغطية على القرارات التي ستصدر في اجتماع الدول المانحة في بروكسل.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.