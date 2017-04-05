أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، تعليمات لوقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يقدم خدمات صحية تتعلق بالحمل والولادة وتحديد النسل في أكثر من 150 بلدا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أوضح بأن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان بسبب بعض الإجراءات المعتمدة في تنظيم الأسرة، منها الإجهاض القسري في الصين.

وجاء في البيان أن ترامب أعطى تعليماته لوزير الخارجية ريكس تيلرسون "باتخاذ كل التدابير اللازمة بما يسمح به القانون للتثبت من أن أموال المكلفين الأمريكيين لن تمول منظمات أو برامج تدعم أو تشارك في إدارة برامج إجهاض أو تعقيم قسري".

وأوضح البيان أن القرار قد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المالي 2017.

ويعود السبب في هذا القرار إلى أن "سياسات تنظيم الأسرة في الصين ما زالت تنطوي على الإجهاض القسري والتعقيم القسري" وأن صندوق الأمم المتحدة للسكان شريك في هذه الإجراءات، بحسب البيان.

وسينجم عن هذا القرار حجب 32,5 مليون دولار من موازنة العام 2017 ستحوّل إلى برامج صحية عالمية أخرى.

وأعرب الصندوق الذي يقدم خدمات صحية تتعلق بالحمل والولادة وتحديد النسل في أكثر من 150 بلدا، عن الأسف من قرار واشنطن حجب التمويل عن برامجه التي "تنقذ أوراحا في العالم كله".

ورفض الصندوق الاتهامات بأنه يساهم في الإجهاض والتعقيم القسري في الصين، ووصفها بأنها معلومات مغلوطة، مشددا على أن عمله يرتكز على "حرية كل شخص في قراراته الشخصية من دون إكراه أو تمييز"

وتنتهج الصين منذ العام 1978 سياسة صارمة لتحديد النسل تتلخص في أنه لا يسمح بأكثر من طفل أو طفلين لكل زوج في المناطق الحضرية، أرفقتها بعقوبات قاسية،

وتنفي الصين استخدامها طرق الاجهاض القسري واجبار النساء على الاجهاض بموجب سياسة الولد الواحد، في حين يؤكد دعاة حقوق الانسان أن الاجهاض القسري كثيرا ما يحصل في الصين.