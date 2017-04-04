نفت وزارة الدفاع الروسية, يوم الثلاثاء, الانباء التي تواردت حول توجيه ضربات جوية روسية إلى بلدة خان شيخون في ريف إدلب.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، قوله ان وزارته تنفي "بشكل قطعي" النبأ الذي اوردته وكالة "رويترز" حول قصف روسي على بلدة خان شيخون".

واضاف ان وكالة "رويترز" اثناء نقل الخبر حول الهجوم الكيميائي على خان شيخون عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قامت بتحريف الخبر، متهمة طائرات روسية أو سورية بتنفيذ الهجوم، على الرغم من أن المرصد تحدث فقط عن ضربة نفذتها مقاتلات حربية ولم يذكر شيئا عن تبعيتها".

وأعرب كوناشينكوف عن "الاسف" لمثل هذه "المبادرة" من جانب "رويترز" , متهما الوكالة بعدم "الالتزام بالموضوعية".

وكان المصدر السوري لحقوق الإنسان ذكر, في وقت سابق اليوم, أن 58 شخصا بينهم 11 طفلا قتلوا بهجوم نفذ بقنابل محملة بغازات كيميائية سامة.

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

وتضاربت الأنباء حول عدد الضحايا الذين تعرضوا لحالات اختناق جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

وطالب "الائتلاف الوطني" المعارض, في وقت سابق من يوم الثلاثاء, مجلس الأمن الدولي بعقد "جلسة طارئة", على خلفية الهجوم "بالغاز السام" الذي استهدف ريف ادلب, واتخاذ إجراءات تتضمن معاقبة الفاعلين.

واثار الهجوم على ادلب ردود افعال دولية, حيث دانت تركيا هذا العمل , فيما طالبت فرنسا بعقد جلسة طارئية لمجلس الامن, في وقت اتهم الاتحاد الاوروبي الحكومة السورية بالمسؤولية عن ذلك.