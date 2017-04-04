طالبت وزارة الصناعة الحكومة بمبلغ قدره قدره 3,4 مليارات ليرة ضمن خطة اسعافية لإعادة تأهيل الشركات الموجودة في محافظة حلب .

وتضمن الكتاب الذي وجهته وزارة الصناعة لمجلس الوزراء , بحسب صحيفة (الوطن) المحلية, "إعادة تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخطوط إنتاج متضررة في الجهات التابعة للوزارة وفق الأولوية وإمكانية التنفيذ الفعلية للمشاريع وبما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية وصيانة الآليات الخدمية اللازمة للعملية الإنتاجية".

وكانت لجنة "إعادة الاعمار" وافقت آذار الماضي على منح وزارة الصناعة مبلغ قدره 700 مليون ليرة , من اصل 4 مليارات ليرة , لإعادة تأهيل الشركات المتضررة من "الاعتداءات" على مستوى المحافظات باستثناء حلب التي كان لها حساب آخر.

وبينت اللجنة أن تمويل تنفيذ المشاريع الإسعافية الخاصة بحلب سيتم بناء على زيارة الوفد الحكومي إلى المحافظة .

وكان مجلس الوزراء أقر, كانون الثاني الماضي, برنامج عمل تنفيذي لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية لمدينة حلب, وفق خطة عمل مرحلية أولا واستراتيجية.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمعامل والمنشآت الصناعية وتأخر عجلة الاقتصاد, مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.