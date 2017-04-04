قدر مسؤول أممي، يوم الثلاثاء، وجود حوالي 7 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الغذاء في سوريا، مشيرا الى ان الأوضاع تزداد سوءاً بسبب استمرار الحرب.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة مهند هادي، قوله ان"عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية في سوريا تجاوز ستة إلى سبعة ملايين.. هم أناس في حاجة ملحة إلى الغذاء."

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" قالت في تقرير لها في 2014ا ن "6.3 ملايين شخص داخل سوريا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة الزراعية، أي بزيادة أكثر من 50% منذ حزيران 2013

وأضاف هادي "بمرور الأيام والأسابيع والشهور يزداد عدد المحتاجين. والوضع على الأرض لا يتحسن على الإطلاق... في أزمة مثل سوريا.. أشد من يعانون هم الأطفال بالتأكيد.

وكان بيان سابق للأمم المتحدة أفاد بأن نحو 700 ألف شخص بينهم 300 ألف طفل، يعيشون في 15 منطقة محاصرة في سوريا، فيما يعيش نحو 5 ملايين شخص بينهم 2 مليون طفل، في مناطق يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إليها بسبب الحرب وفقدان الأمن.

وتعاني عدد من البلدات والمدن السورية من حصار خانق وظروف انسانية سيئة بسبب الصراع والحرب الدائرة بين قوات النظام والفصائل المعارضة, رغم مساعي الامم المتحدة لإدخال مساعدات غذائية وطيبة للمناطق المحاصرة.

وتشهد القطاعات الزراعية والصناعية و الاقتصادية في سوريا تدهورا منذ اندلاع الصراع في آذار عام 2011 في ظل ظروف معيشية سيئة وغلاء الأسعار والانخفاض الكبير لقيمة الليرة أما الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

سيريانيوز