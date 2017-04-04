حمّل البيت الأبيض مسؤولية الهجوم بمواد كيماوية في ريف إدلب للنظام السوري، في وقت دعت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى فتح تحقيق في تقارير عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في إفادة صحفية "هذه الأعمال الشائنة لنظام بشار الأسد إنما هي عاقبة لضعف وتردد الإدارة السابقة."

وأضاف سبايسر "الرئيس أوباما قال في 2012 إنه سيضع خطا أحمر ضد استخدام الأسلحة الكيماوية ثم لم يفعل شيئا"، لافتاً إلى أن الحادث "غير مقبول ولا يمكن أن يتجاهله العالم المتحضر".

ورفض سبايسر قول ماذا ستفعل إدارة ترامب إزاء الهجوم، لكنه أضاف أن الرئيس تحدث يوم الثلاثاء مع فريقه للأمن القومي بشأن القضية.

ومن جانبها، قالت ماي خلال زيارة للسعودية "أفزعتني تقارير تفيد بوقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية على بلدة في جنوب إدلب سرت مزاعم بأن النظام السوري هو الذي ارتكبه."

وتابعت ماي "إذا ثبت ذلك فسيكون دليلا آخر على وحشية النظام السوري.، داعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الواقعة".

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

ونفى الجيش النظامي في بيان له تنفيذ هجمات بمواد سامة في ريف إدلب، موجها اصابع الاتهام لمجموعات إرهابية بتنفيذ الهجوم.

وتتالت ردود الأفعال على الحادث، حيث حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الثلاثاء, من أن الهجوم بالكيماوي على ريف ادلب يمثل "خطرا على عملية أستانا الخاصة بتعزيز الهدنة في سوريا"، كما طالب "الائتلاف الوطني" المعارض, مجلس الامن الدولي بعقد "جلسة طارئة", على خلفية الهجوم "بالغاز السام" الذي استهدف ريف ادلب, واتخاذ إجراءات تتضمن معاقبة الفاعلين.

ومن جانبه وصف المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، الهجوم بالـ "الغاز السام" بريف إدلب بـ"المروع"، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع لتحديد المسؤوليات بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم غد الأربعاء بناء على طلب فرنسا وبريطانيا بشأن هجوم يعتقد أنه بالأسلحة الكيماوية في سوريا أسفر عن مقتل العشرات بينهم أطفال في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

سيريانيوز