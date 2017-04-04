خسر فريق الجيش أمام الزوراء العراقي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأهلي لأردني والسويق العماني.

سجل أهداف الزوراء كل من مهند عبد الرحيم هدفين وعلاء مهاوي هدفا في الدقائق 48 و 68 و 89 وجاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول وانحصر اللعب وسط الملعب مع أفضلية للجيش بينما شهد الشوط الثاني تحولا كبيرا في أداء الزوراء الذي سيطر بشكل مطلق على وسط الملعب وأتيحت له العديد من الفرص لزيادة غلته وخاصة في ربع الساعة الأول منه.



وبهذه النتيجة انتقل الزوراء إلى صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط بينما تجمد رصيد الجيش عند النقطة السادسة في المركز الثاني ثم الأهلي الأردني ثالثا بخمس نقاط بعد فوزه على السويق العماني بهدفين لهدف ضمن الجولة ذاتها وبقي السويق أخيرا بنقطتين.



وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة في الثامن عشر من الشهر الجاري حيث يلتقي الأهلي مع الجيش على ملعب عمان الدولي والسويق مع الزوراء على مجمع قابوس الرياضي في مسقط.



ويتأهل أبطال المجموعات الثلاث في منطقة غرب آسيا إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بطريقة القرعة على أن يتأهل الفائز بلقب غرب اسيا لخوض نهائي كأس الاتحاد الأسيوي بمواجهة بطل شرق آسيا.