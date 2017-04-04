أوقف هوفنهايم سلسلة انتصارات ضيفه بايرن ميونيخ المتصدر بعدما تغلب عليه 1 / صفر الثلاثاء في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا دورتموند على هامبورج 3 / صفر وكولون على آينتراخت فرانكفورت 1 / صفر وفيردر بريمن على شالكه 3 / صفر.



ويدين هوفنهايم بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندرياج كراماريتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



ورفع هوفنهايم رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث محققا انتصاره الثالث على التوالي والثالث عشر له هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في 12 مباراة.



فيما توقف رصيد البايرن عند 65 نقطة في صدارة الترتيب متلقيا هزيمته الأولى بعد 5 انتصارات متتالية وهي الهزيمة الثانية للبايرن هذا الموسم مقابل الفوز في 20 مباراة والتعادل في خمس مباريات.