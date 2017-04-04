اتلتيك بلباو يتخطى اسبانيول بثنائية نجمه أدوريز ويصعد للمركز الخامس بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

قاد المهاجم الدولي المخضرم أريتز أدوريز فريقه اتلتيك بلباو الى المركز الخامس مؤقتا بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه اسبانيول 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

ومنح أدوريز (36 عاماً) التقدم لأتلتيك بلباو في الدقيقة 17 من ركلة جزاء إثر عرقلة إيكر مونيايين داخل المنطقة من المدافع فيكتور سانشيز، وعزز بالثاني في الدقيقة 37 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من بينيات، رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً على لائحة الهدافين.



وكان أدوريز دخل تاريخ النادي الباسكي السبت الماضي ببلوغه حاجز المئة هدف بألوانه.



ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 50 نقطة وبات يتقدم بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسييداد الذي يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد، وبفارق نقطتين أمام فياريال الذي يلعب مع مضيفه ريال بيتيس.



في المقابل، مني إسبانيول بخسارته التاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز التاسع.



وتستكمل المرحلة الأربعاء بلقاءات برشلونة مع إشبيلية، وألافيس مع أوساسونا، وسبورتينغ خيخون مع ملقا، وديبورتيفو لا كورونيا مع غرناطة، وليغانيس مع ريال مدريد.



وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي أيبار مع لاس بالماس، وفالنسيا مع سلتا فيغو. سيريانيوز 2017-04-04 23:32:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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